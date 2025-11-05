Dopo la squillante vittoria a Massa Valpiana che ha riportato i Mobilieri in vetta alla classifica insieme all’Atletico Maremma, per i rossoblu di Polzella il cammino non si ferma spunta l’obiettivo Coppa Italia. Questa sera alle ore 20 i Mobilieri saranno impegnati sul terreno della Sancascianese per gli ottavi de tricolore. I Mobilieri accedono a questa eliminazione dopo aver superato i un triangolare Castiglioncello e Saline mentre la Sancascianese ha superato Cerbaia e Ginestra. Per il passaggio ai quarti sarà una partita secca, che potrà avere un seguito oltre i 90’. In caso di parità nei tempi regolamentari saranno i calci di rigore a decidere il vincitore per il passaggio alla fase successiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione. Ponsacco alla prova di Coppa Italia