Quasi un anno dopo la Cuoiopelli torna alla vittoria. Era il 10 novembre del 2024 quando i biancorossi, allora in Eccellenza, conquistarono la prima e unica vittoria del disgraziato campionato 2024-2025. L'epilogo della scorsa stagione è stata la retrocessione in Promozione. L'11 agosto la Cuoiopelli si è radunata con lo stadio Masini messo a soqquadro da diverse irruzioni di vandali e ladruncoli, il terreno in condizioni pessime, servizi e ambienti da rimettere in piedi. Ora la Cuoiopelli ha una persona addetta alla segreteria, un giardiniere che cura il campo, magazzino e lavanderia, addetti alla cura dei social network.

Promozione. Cuoiopelli oltre problemi e penalità. Pertici: inesperti, ma abbiamo fame