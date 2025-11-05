Progressioni di carriera in Comune ' promossi' i fedelissimi dell' ex sindaco

I commissari premiano i ‘fedelissimi’ dell’ex sindaco di Caserta Carlo Marino. Sono stati pubblicati gli esiti delle graduatorie per le progressioni di carriera riservate ai dipendenti comunali per la copertura di 14 posti vacanti in vari profili dell’area degli Istruttori e dei Funzionari e. 🔗 Leggi su Casertanews.it