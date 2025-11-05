Programmi TV mercoledì 5 novembre 2025 | film e musica
“La ragazza del mare” su Rai 1, tributo a Luciano Pavarotti su Canale 5, “Pearl Harbor” su Sky Cinema Uno. Guida ai programmi Tv della serata del 5 novembre 2025. La prima serata televisiva di mercoledì 5 novembre vede su Rai 1 “La ragazza del mare”, una storia vera di coraggio e determinazione ambientata nella New York del primo Novecento. Rai 2 punta sull’adrenalina con un nuovo episodio di “9-1-1”, mentre Rai 3 propone l’appuntamento settimanale con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli. Rete 4 ospita “RealPolitik”, il talk politico di Tommaso Labate con ospiti di rilievo e temi di grande attualità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
