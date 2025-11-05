Proggetto Erasmus Studenti della Petrarca di Montevarchi in Galizia

Arezzo, 05 novembre 2025 – Nei mesi scorsi, grazie a un finanziamento PNRR, l’Istituto Comprensivo “Francesco Petrarca” di Montevarchi ha vinto un progetto Erasmus, aprendo le porte a un’esperienza formativa e interculturale di grande valore per studenti e insegnanti. Già nello scorso settembre un gruppo di docenti è stato a Malta, poi andranno a Porto, con la Dirigente scolastica Simona Chimentelli che andrà invece a Roanne in Francia (città gemellata proprio con Montevarchi). Oggi il viaggio europeo del Petrarca prosegue con protagonisti i ragazzi. Quindici studenti delle classi terze medie sono infatti partiti per La Coruña, in Spagna, dove trascorreranno dodici giorni di formazione interculturale presso il Liceo La Paz, una grande scuola che comprende tutti i livelli d’istruzione, dall’infanzia alle superiori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Proggetto Erasmus. Studenti della Petrarca di Montevarchi in Galizia

