L’intelligenza artificiale richiede capacità computazionali sempre maggiori e causa un elevato consumo energetico. Due problemi collegati tra loro che Google vuole risolvere costruendo datacenter nello spazio. Le difficoltà sono molte e non tutte facili da superare. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Progetto Suncatcher, così Google vuole creare datacenter nello spazio