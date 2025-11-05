Progetto di riforma il Pd rilancia | Cinque nuove circoscrizioni per una città policentrica

Reggiotoday.it | 5 nov 2025

Decentramento amministrativo e ripristino delle circoscrizioni sono stati al centro di un ampio e partecipato confronto promosso dal Partito democratico di Reggio Calabria. All’incontro, presieduto dal segretario provinciale Giuseppe Panetta e dalla segretaria cittadina Valeria Bonforte, hanno. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

