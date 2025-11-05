Progetto cesenate con undici aziende agricole per una viticoltura più resiliente e a basso impatto
Ridurre fino all’80% i trattamenti fitosanitari in vigneto, migliorare la sostenibilità economica e ambientale e aprire nuove opportunità di mercato per i vini del futuro: è questo l’obiettivo di Co.Vi.Res – Coltivare Viti Resistenti, il progetto coordinato da Ri.Nova e avviato nel 2024, che. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
