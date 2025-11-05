Processo Pifferi | ergastolo cancellato in appello pena ridotta a 24 anni

Riduzione della pena per Alessia Pifferi, condannata in secondo grado a 24 anni dalla Corte d'Appello di Milano per l'omicidio della figlia Diana, lasciata morire di stenti nel luglio del 2022. I giudici hanno infatti eliminato l'aggravante dei futili motivi, riconoscendo alla Pifferi le circostanze attenuanti generiche. In primo grado era stata condannata all'ergastolo. Ed era questa la richiesta dell'avvocata generale di Milano Lucilla Tontodonati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

