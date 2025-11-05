Processo Alessia Pifferi ridotta a 24 anni la pena per aver fatto morire di stenti la figlia | niente ergastolo
Alessia Pifferi, 40 anni, nel luglio del 2022 ha abbandonato la figlia di 18 mesi da sola in casa per una settimana, lasciandola morire di stenti. La sentenza della Corte d'Assise d'appello di Milano ha ridotto la pena a 24 anni di carcere, con l'esclusione dell'aggravante dei futili motivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
