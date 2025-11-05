Probabili formazioni Inter Kairat Chivu prepara la sorpresa dell’ultimo minuto | può concedere spazio anche a lui!

Inter News 24 L’idea del tecnico. L’Inter scende in campo stasera a San Siro contro il Kairat Almaty per la quarta giornata della League Phase di Champions League. L’obiettivo della squadra di Cristian Chivu è centrare la quarta vittoria consecutiva per ipotecare la qualificazione e proseguire il percorso netto (zero gol subiti) in Europa. Tuttavia, la sfida arriva a ridosso del big match di campionato contro la Lazio, in programma domenica sera. Per questo motivo, come riportato da Sky Sport, il tecnico nerazzurro è pronto ad applicare un turnover ragionato per gestire le energie. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Probabili formazioni Inter Kairat, Chivu prepara la sorpresa dell’ultimo minuto: può concedere spazio anche a lui!

