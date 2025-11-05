New York ha un nuovo sindaco e il suo nome è Zohran Mamdani. Al centro del dibattito pubblico nelle ultime settimane, il candidato democratico ha rispettato il pronostico della vigilia e si è assicurato la vittoria alle elezioni, diventando il primo sindaco musulmano della storia della città. Al suo fianco, ma non in primo piano, la moglie Rama Duwaji, figura molto nota nel mondo dell’arte e nei salotti intellettuali. La giovane siro-americana, di fede musulmana, non ha fatto campagna per il marito, né un’apparizione televisiva né un’intervista su una rivista. Nessun endorsement nemmeno sulla sua pagina Instagram dove di solito promuove le sue opere arte raffiguranti donne mediorientali e il mondo palestinese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pro Pal e femminista, chi è Rama Duwaji, la moglie del nuovo sindaco