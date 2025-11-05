Privacy in corso indagine internazionale su siti e app per bambini

Orizzontescuola.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È in corso in questi giorni un’indagine internazionale coordinata dal Global Privacy Enforcement Network (GPEN), che coinvolge oltre trenta Autorità per la protezione dei dati, tra cui il Garante italiano. L’iniziativa, denominata Privacy Sweep 2025, si concentra sui siti web e sulle applicazioni mobili maggiormente utilizzate dai bambini, con l’obiettivo di valutarne il livello di tutela offerto ai minori. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

