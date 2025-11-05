È un entusiasmo, quello in casa Vis, che sta crescendo di giorno in giorno. Con il passare delle settimane infatti mister Stellone sta portando in luce talenti in grado di caratterizzare il futuro biancorosso. Così come le scoperte di Coppola e Okoro nella scorsa annata in queste ultime settimane Primasso e Berengo a suon di ottime prestazioni stanno consolidando il loro posto da titolari. Il rientrante Giovannini ha inoltre aggiunto sulla trequarti quella creatività assente in diverse precedenti occasioni e ha fornito l’assist utile a sbloccare l’ultima gara contro la Juventus Next Gen. Ad approfittarne è stato Andrea Primasso che nel post gara ha così commentato la vittoria: "I tre punti ottenuti contro i bianconeri sono molto pesanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Primasso: "Il gol? Uno schema"