Prima visione del nuovo atteso film noir FUNERAILLES - Non ti voglio di Antonio Bido

Una serata speciale che segna il ritorno sul grande schermo di Antonio Bido, il Regista Cult di Padova, con la prima visione del suo nuovo film noir è la proposta di Veneto Padova Spettacoli per giovedì 6 novembre, al Fronte del Porto Filmclub in via S.M. Assunta, 20 a Padova. Alle ore 21,00 si. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

