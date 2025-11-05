Prima visione del nuovo atteso film noir FUNERAILLES - Non ti voglio di Antonio Bido

Padovaoggi.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata speciale che segna il ritorno sul grande schermo di Antonio Bido, il Regista Cult di Padova, con la prima visione del suo nuovo film noir è la proposta di Veneto Padova Spettacoli per giovedì 6 novembre, al Fronte del Porto Filmclub in via S.M. Assunta, 20 a Padova. Alle ore 21,00 si. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

