Prima pagina Tuttosport | Juve ma chi hai comprato? Che flop i nuovi acquisti In Champions ora è dura
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 5 novembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
News recenti che potrebbero piacerti
La prima pagina de L'Unione Sarda di mercoledì 5 novembre Acquista qui la tua copia: https://t.ly/KehQ7 - facebook.com Vai su Facebook
Per in Champions, flop dei nuovi. Tuttosport: "Juve, ma chi hai comprato?" - In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosprt titola così: "Juve, ma chi hai comprato? Come scrive tuttomercatoweb.com
Juventus, “Ma chi hai comprato?”. Vlahovic evita la sconfitta con lo Sporting: deludono i nuovi acquisti. Ora la Champions si complica - Ora la Champions si complica Sulla prima pagina di oggi, Tuttosport titola: “Juve, ma chi ... Secondo tuttojuve.com
Tuttosport: "Juve, buon lavoro Luciano: fatta per Spalletti" - Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sulla vittoria ottenuta dalla Juventus contro l'Udinese. Segnala tuttonapoli.net