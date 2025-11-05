Prima esecuzione moderna Serenata a 3 voci | al Palacultura si celebra Scarlatti
Sabato 8 novembre, alle ore 18, al Palacultura Antonello, in occasione del 300° anniversario della morte di Alessandro Scarlatti (1725–2025), l’Accademia Filarmonica di Messina presenta un evento di straordinario valore storico e musicale: la prima esecuzione moderna della Serenata a tre voci. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
