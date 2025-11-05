Prigionieri del nostro destino | il romanzo di Lorenzo Zucchi

In “Prigionieri del nostro destino”, Lorenzo Zucchi racconta la quotidianità di un uomo fatta di piccoli gesti e insoddisfazioni. Casa Editrice: Edizioni Underground? Genere: Romanzo psicologico-onirico Pagine: 206 Prezzo: 15,00 € Codice ISBN: 978-8831220644 Nel suo nuovo romanzo “Prigionieri del nostro destino”, Lorenzo Zucchi affronta una delle stagioni più sospese e inquietanti che abbiamo vissuto nella nostra contemporaneità: quella del lockdown del 2020. Ambientato tra le vie e i cortili di Sesto San Giovanni, il libro segue le giornate di Mauro, tecnico di elettrodomestici, marito e padre, la cui vita ordinaria si trasforma progressivamente in un labirinto di ossessioni e di proiezioni mentali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it