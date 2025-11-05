Pride delle Parole a Palazzo Ducale | doppio appuntamento di letture e conversazioni queer

Venerdì 7 e sabato 8 novembre a Palazzo Ducale torna il Pride delle Parole, il doppio appuntamento di letture e conversazioni queer. Questa III edizione, curata come sempre da Alessandro Ferraro, si apre venerdì 7 alle ore 18 nella Sala del Maggior Consiglio: l’appuntamento è con Teresa Ciabatti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

