Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso
Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 4 Novembre 2025, è pari a circa 0,297 euroSmc. Questo dato deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 31,65 euroMWh, utilizzando il coefficiente standard di conversione (1 MWh? 10,7 Smc), comunemente adottato dal mercato italiano del gas naturale. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una fase di relativa stabilità, con una leggera tendenza al ribasso rispetto ai picchi registrati nella seconda metà di ottobre. Dopo aver toccato valori superiori a 35 euroMWh (circa 0,327 euroSmc) tra il 20 e il 22 Ottobre 2025, il prezzo si è progressivamente ridotto, stabilizzandosi attorno ai 31 euroMWh (circa 0,29 euroSmc) negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Approfondisci con queste news
Quasi metà prezzo! NBA 2K26 - PS5 Minimo Storico Oggi a soli 45,90€ invece di 81,00€ (-43%) https://amzlink.to/az0gxNfv25fFZ #adv - facebook.com Vai su Facebook
OGGI INIZIA IL BOICOTTAGGIO Boicotteremo ogni sabato, in tutti i supermercati, in tutta italia. Fino a quando non verrà garantito un giusto prezzo. Guerre e crisi climatica fanno fare extraprofitti a pochi mentre i cittadini non riescono più a pagare la spesa. - X Vai su X
Gas, Arera: scendono i prezzi per i clienti vulnerabili - A ottobre bollette in lieve calo per la flessione dell’1,2% dei costi di approvvigionamento della materia prima rispetto a settembre ... Secondo repubblica.it
Arera, a ottobre il prezzo di riferimento del gas per i vulnerabili scende dell'1,2% - Per il mese di ottobre 2025, che ha visto le quotazioni all'ingrosso in calo rispetto a quelle registrate a settembre, il prezzo della sola materia prima gas per i clienti nel servizio d ... Lo riporta finanza.repubblica.it
Sconti e incentivi: due vie per tagliare il prezzo del gas - ROMA – Tariffe negative – ovvero sconti – al punto d’ingresso svizzero del gas in Italia e un “servizio di liquidità” gestito da Snam. Si legge su repubblica.it