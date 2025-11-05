Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Quifinanza.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quanto vale oggi il gas allingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 4 Novembre 2025, è pari a circa 0,297 euroSmc. Questo dato deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 31,65 euroMWh, utilizzando il coefficiente standard di conversione (1 MWh? 10,7 Smc), comunemente adottato dal mercato italiano del gas naturale. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una fase di relativa stabilità, con una leggera tendenza al ribasso rispetto ai picchi registrati nella seconda metà di ottobre. Dopo aver toccato valori superiori a 35 euroMWh (circa 0,327 euroSmc) tra il 20 e il 22 Ottobre 2025, il prezzo si è progressivamente ridotto, stabilizzandosi attorno ai 31 euroMWh (circa 0,29 euroSmc) negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

prezzo gas oggi psv quanto vale oggi il gas all8217ingrosso

© Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Approfondisci con queste news

prezzo gas oggi psvGas, Arera: scendono i prezzi per i clienti vulnerabili - A ottobre bollette in lieve calo per la flessione dell’1,2% dei costi di approvvigionamento della materia prima rispetto a settembre ... Secondo repubblica.it

prezzo gas oggi psvArera, a ottobre il prezzo di riferimento del gas per i vulnerabili scende dell'1,2% - Per il mese di ottobre 2025, che ha visto le quotazioni all'ingrosso in calo rispetto a quelle registrate a settembre, il prezzo della sola materia prima gas per i clienti nel servizio d ... Lo riporta finanza.repubblica.it

Sconti e incentivi: due vie per tagliare il prezzo del gas - ROMA – Tariffe negative – ovvero sconti – al punto d’ingresso svizzero del gas in Italia e un “servizio di liquidità” gestito da Snam. Si legge su repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Prezzo Gas Oggi Psv