Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 4 Novembre 2025, è pari a circa 0,297 euroSmc. Questo dato deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 31,65 euroMWh, utilizzando il coefficiente standard di conversione (1 MWh? 10,7 Smc), comunemente adottato dal mercato italiano del gas naturale. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una fase di relativa stabilità, con una leggera tendenza al ribasso rispetto ai picchi registrati nella seconda metà di ottobre. Dopo aver toccato valori superiori a 35 euroMWh (circa 0,327 euroSmc) tra il 20 e il 22 Ottobre 2025, il prezzo si è progressivamente ridotto, stabilizzandosi attorno ai 31 euroMWh (circa 0,29 euroSmc) negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

