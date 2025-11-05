Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un’informazione fondamentale per chi desidera tenere sotto controllo la spesa energetica domestica. Sapere quanto incide il costo della materia prima sulla bolletta permette di valutare meglio le offerte disponibili e di stimare quanto si spenderà nei prossimi mesi, sia nel mercato tutelato che in quello libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 05 Novembre 2025 è fissato da ARERA in 0,41512 €Smc. A questo valore vanno aggiunti i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi