Previsioni meteo | nel fine settimaana Italia divisa in due tra maltempo al Sud e stabilità al Nord

Oggi è ancora piena estate di San Martino, ma è in avvicinamento una nuova perturbazione che da domani porterà maltempo al Sud e a seguire nel weekend su parte del Centro. E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, che conferma che l’Estate di San Martino è arrivata con una settimana di anticipo. «Nelle prossime ore - sottolinea - il cielo continuerà ad essere terso da. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Previsioni meteo: nel fine settimaana Italia divisa in due tra maltempo al Sud e stabilità al Nord

Approfondisci con queste news

Temperature in ulteriore aumento: le previsioni meteo per mercoledì 5 novembre -> https://tinyurl.com/bdcpbewv - facebook.com Vai su Facebook

Previsioni meteo: nel fine settimaana Italia divisa in due tra maltempo al Sud e stabilità al Nord - Oggi è ancora piena estate di San Martino, ma è in avvicinamento una nuova perturbazione che da domani porterà maltempo al Sud e a seguire nel weekend su ... Scrive gazzettadelsud.it

Meteo: Prossimi Giorni, sole e nebbie fino a metà settimana, poi nuova perturbazione sull'Italia - Insomma, l'Italia, si prepara a vivere un proseguimento di settimana dal sapore decisamente più autunnale. Lo riporta ilmeteo.it

Meteo, weekend instabile in Italia per il passaggio di diverse perturbazioni. Le previsioni - Il fine settimana si apre all’insegna del tempo instabile su gran parte dell'Italia interessata dal passaggio di diverse perturbazioni. meteo.it scrive