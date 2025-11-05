Prevenzione al Papardo nuova campagna di sensibilizzazione sui tumori maschili

Messinatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Papardo scende ancora in campo nella lotta alle patologie tumorali della sfera genitale maschile e della prevenzione del tumore al polmone. Per tutto il mese di novembre l'azienda ospedaliera porterà avanti una campagna di sensibilizzazione, tingendo di blu e bianco il Dh Oncologico.Questa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

