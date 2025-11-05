Prevedere i terremoti ai Campi Flegrei | Unige tra gli autori di uno studio innovativo

Genovatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è anche l'Università di Genova tra gli autori di uno studio innovativo sulla sismicità ai Campi Flegrei, una nuova interpretazione pubblicata su Jgr Solid Earth.La ricerca, condotta da studiosi e studiose dell’Università di Napoli Federico II, del Centro di Ricerche Sismologiche dell’Istituto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

