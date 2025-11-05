Presentazione del libro di Francesca Sangalli al Fla
Giovedì 6 novembre alle ore 18 nella sala Favetta del museo delle Genti d’Abruzzo si terrà la presentazione del nuovo romanzo "A Londra non serve l’ombrello. Volevo solo cambiare vita!" (Giunti Editore) di Francesca Sangalli, in occasione del Fla 2025. Con Giulia Innamorati. Reading stand-up. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
