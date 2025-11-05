Presentazione del libro Baletta mia
Giovedì 6 novembre alle 17 presso la Biblioteca Scientifica “Renato Boeri” (Via Celoria, 11) dell’Istituto Neurologico Carlo Besta viene presentato il libro Baletta mia, dedicato alla memoria di Valentina e alla sua coraggiosa e difficile lotta contro la neurofibromatosi.Nato dal dialogo tra. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Approfondisci con queste news
CAMMINATA TRA GLI ULIVI & PRESENTAZIONE DEL LIBRO “IL CATASTO MURATTIANO” Il Comune di Itri invita la cittadinanza a partecipare all’evento organizzato dalla Cooperativa UNAGRI, dedicato alla scoperta delle radici storiche e paesaggistich - facebook.com Vai su Facebook
'La mia vita prima e dopo la Sla', presentazione del libro - 30, nella sala Maria Ida Viglino di palazzo regionale la presentazione del libro di Laura Lazzoni 'La mia vita, secondo me. Riporta ansa.it
Romano Prodi chiarisce il gesto alla presentazione del libro: "Un errore, non era mia intenzione intimidire" - "Ritengo sia arrivato il momento di chiarire alcune cose rispetto a quanto accaduto Sabato, 22 marzo, a margine della presentazione del mio ultimo libro. Lo riporta quotidiano.net