Presentazione del libro Abbandonati luoghi e paesi fantasma della Sicilia

Gli autori Cristiano La Mantia e Giuliana Imburgia presentano il libro: "Abbandonati. Luoghi e paesi fantasma della Sicilia" - Ed. Edizioni Giacché.13 Novembre ore 18.00 - Mondadori Bookstore Palermo - Via Roma 270272 - PalermoDialoga con gli autori il Dott. Marco Coico, archeologo e storico. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

6 novembre, giovedì ore 18.30 Presentazione del libro Il fiume scomparso di Vittorio Del Tufo, accompagnato nell'incontro presso iocisto da Federica Flocco e Ciro Sabatino. Napoli, 2016. Piove da giorni, l’acqua sgorga dai tombini, le voragini si aprono - facebook.com Vai su Facebook

Luoghi abbandonati della Lunigiana: la presentazione del libro di Fai e Pecunia a Sarzana - Domenica 2 novembre, alle 17 presso la sala consiliare del Comune di Sarzana, alla presenza degli autori sarà presentato il volume di Martina Fai e ... Si legge su msn.com

La ricerca degli ‘esploratori urbani’. Il fascino dei luoghi abbandonati - Due ‘esploratori urbani’ per conoscere meglio il nostro territorio. Segnala lanazione.it

Il libro sui ’Luoghi abbandonati’ - Verrà presentato oggi, nel tendone di piazza Marconi a Vernazza, a partire dalle 18, il libro ‘Luoghi abbandonati delle Cinque... Scrive lanazione.it