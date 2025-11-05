Preparano il colpo tentando di forzare la porta blindata | i proprietari accendono la luce e costringono i ladri alla fuga

Forlitoday.it | 5 nov 2025

Tentato furto all'ora di cena in un'abitazione in via Col di lana. Il fatto è avvenuto lunedì. Secondo quanto ricostruito, i ‘soliti ignoti’, muniti di piede di porto e martello, hanno tentato di forzare la porta di ingresso blindata. Fortunatamente il rumore ha attirato l'attenzione delle due. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

