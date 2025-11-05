Premio Letteratura Ragazzi numeri record

E’ sempre più da record il Premio di Letteratura per Ragazzi che raggiunge le 47 edizioni, ideato e organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, portando milioni di giovani alla lettura. "Anche questa è un’edizione da record che celebra la passione dei giovani lettori – dicono dalla Fondazione – un Premio che festeggia i 47 anni nel segno della partecipazione, della crescita e dell’entusiasmo contagioso delle scuole coinvolte. Numeri incredibili che confermano la stima e la fiducia delle case editrici e degli insegnanti nei confronti del nostro impegno e del lavoro svolto". La Fondazione CaRiCe, infatti, fin dal 1978 si avvale di una giuria tecnica d’eccellenza che ha il compito di valutare con grande professionalità tutti i libri, senza filtri o esclusioni, garantendo così una selezione autentica e di grande qualità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Premio Letteratura Ragazzi, numeri record"

