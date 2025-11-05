Premier League paura per Udogie | l’ex Udinese è stato minacciato con una pistola Tutti i dettagli

Pianetamilan.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di terrore per Destiny Udogie: il difensore del Tottenham ex Udinese è stato minacciato con una pistola dal suo agente poi arrestato. Il comunicato del club inglese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

