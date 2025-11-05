Predator il produttore vorrebbe che | Arnold Schwarzenegger tornasse nei panni di Dutch

Il produttore di Predator: Badlands conferma che Arnold Schwarzenegger ha incontrato il regista Dan Trachtenberg per discutere un possibile ritorno nei panni di Dutch. A pochi giorni dall'uscita cinematografica di Predator: Badlands, emergono nuove informazioni sul destino di un volto storico della saga: l'iconico Dutch interpretato da Arnold Schwarzenegger. Il team creativo conferma contatti con l'attore, aprendo a prospettive future che potrebbero includere il ritorno del protagonista del film del 1987. Il dialogo tra Schwarzenegger e Trachtenberg Il legame tra Arnold Schwarzenegger e il franchise Predator resta centrale nell'immaginario degli appassionati.

