Predator | Badlands i fan sorpresi dal punteggio su Rotten Tomatoes
Le recensioni di Predator: Badlands sono online e il film debutta con un solido 88% su Rotten Tomatoes. Critici entusiasti per l'approccio innovativo di Dan Trachtenberg, anche se non manca chi lo considera troppo "addomesticato" rispetto alla tradizione del franchise. Con la fine dell'embargo sulle recensioni, Predator: Badlands ottiene un'accoglienza iniziale positiva da parte della stampa internazionale. Il film, diretto da Dan Trachtenberg, introduce nuovi personaggi e un tono più leggero per rilanciare una saga che continua a evolvere, mantenendo un forte richiamo tra gli appassionati di fantascienza e azione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Argomenti simili trattati di recente
Che lingua si parla sul pianeta più pericoloso dell’universo? Il nuovo film #DaUrlo, Predator: Badlands è disponibile nel tuo The Space Cinema anche in versione originale. https://tinyurl.com/yrxkwzn6 - facebook.com Vai su Facebook
La caccia torna. Più feroce che mai. Guarda Predator: Badlands in lingua originale con sottotitoli in italiano! Solo da UCI Cinemas giovedì 6 e 12 novembre. ? Prenota i tuoi posti prima che sia troppo tardi - X Vai su X
Predator: Badlands, i fan sorpresi dal punteggio su Rotten Tomatoes - Le recensioni di Predator: Badlands sono online e il film debutta con un solido 88% su Rotten Tomatoes. Riporta movieplayer.it
Predator: Badlands, la recensione: non c'è più la serie B di una volta - Solido ma incolore prodotto industriale, il nuovo capitolo del franchise di Predator è tutto rivolto al fan service e agli entusiasmi da convention. Lo riporta comingsoon.it
Predator: Badlands - , il nono film del franchise e il terzo progetto diretto da Dan Trachtenberg, dimostra una cosa: non c'è un solo modo per fare un buon Predator capitolo. Come scrive gamereactor.it