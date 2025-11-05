Predator | Badlands i fan sorpresi dal punteggio su Rotten Tomatoes

Movieplayer.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le recensioni di Predator: Badlands sono online e il film debutta con un solido 88% su Rotten Tomatoes. Critici entusiasti per l'approccio innovativo di Dan Trachtenberg, anche se non manca chi lo considera troppo "addomesticato" rispetto alla tradizione del franchise. Con la fine dell'embargo sulle recensioni, Predator: Badlands ottiene un'accoglienza iniziale positiva da parte della stampa internazionale. Il film, diretto da Dan Trachtenberg, introduce nuovi personaggi e un tono più leggero per rilanciare una saga che continua a evolvere, mantenendo un forte richiamo tra gli appassionati di fantascienza e azione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

predator badlands i fan sorpresi dal punteggio su rotten tomatoes

© Movieplayer.it - Predator: Badlands, i fan sorpresi dal punteggio su Rotten Tomatoes

Argomenti simili trattati di recente

predator badlands fan sorpresiPredator: Badlands, i fan sorpresi dal punteggio su Rotten Tomatoes - Le recensioni di Predator: Badlands sono online e il film debutta con un solido 88% su Rotten Tomatoes. Riporta movieplayer.it

predator badlands fan sorpresiPredator: Badlands, la recensione: non c'è più la serie B di una volta - Solido ma incolore prodotto industriale, il nuovo capitolo del franchise di Predator è tutto rivolto al fan service e agli entusiasmi da convention. Lo riporta comingsoon.it

predator badlands fan sorpresiPredator: Badlands - , il nono film del franchise e il terzo progetto diretto da Dan Trachtenberg, dimostra una cosa: non c'è un solo modo per fare un buon Predator capitolo. Come scrive gamereactor.it

Cerca Video su questo argomento: Predator Badlands Fan Sorpresi