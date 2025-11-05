Predator | Badlands i fan sorpresi dal punteggio su Rotten Tomatoes

Le recensioni di Predator: Badlands sono online e il film debutta con un solido 88% su Rotten Tomatoes. Critici entusiasti per l'approccio innovativo di Dan Trachtenberg, anche se non manca chi lo considera troppo "addomesticato" rispetto alla tradizione del franchise. Con la fine dell'embargo sulle recensioni, Predator: Badlands ottiene un'accoglienza iniziale positiva da parte della stampa internazionale. Il film, diretto da Dan Trachtenberg, introduce nuovi personaggi e un tono più leggero per rilanciare una saga che continua a evolvere, mantenendo un forte richiamo tra gli appassionati di fantascienza e azione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

