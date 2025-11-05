Pre diabete | cosa fare per tenere sotto controllo la glicemia
Ne soffrono sempre più giovani di età compresa fra i 30 e i 35 anni, in particolar modo donne. Stiamo parlando del pre diabete, una condizione che precede il diabete di tipo 2 caratterizzata da livelli di glucosio nel sangue superiori alla norma, ma non ancora così elevati da poter parlare di patologia vera e propria. Una diagnosi del genere è una condanna o è possibile invertire la rotta? Scopriamolo insieme. Il pre diabete. Secondo i dati rilevati dal Diabetes Prevention Program, l'11% dei soggetti affetti da pre diabete sviluppa il diabete di tipo 2 dopo circa tre anni. Nonostante questa fotografia non molto incoraggiante, è bene ricordare che avere valori alterati di glicemia non significa necessariamente ammalarsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
