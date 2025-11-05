Pre diabete | cosa fare per tenere sotto controllo la glicemia

Ilgiornale.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ne soffrono sempre più giovani di età compresa fra i 30 e i 35 anni, in particolar modo donne. Stiamo parlando del pre diabete, una condizione che precede il diabete di tipo 2 caratterizzata da livelli di glucosio nel sangue superiori alla norma, ma non ancora così elevati da poter parlare di patologia vera e propria. Una diagnosi del genere è una condanna o è possibile invertire la rotta? Scopriamolo insieme. Il pre diabete. Secondo i dati rilevati dal Diabetes Prevention Program, l'11% dei soggetti affetti da pre diabete sviluppa il diabete di tipo 2 dopo circa tre anni. Nonostante questa fotografia non molto incoraggiante, è bene ricordare che avere valori alterati di glicemia non significa necessariamente ammalarsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

pre diabete cosa fare per tenere sotto controllo la glicemia

© Ilgiornale.it - Pre diabete: cosa fare per tenere sotto controllo la glicemia

Approfondisci con queste news

pre diabete cosa farePre diabete: cosa fare per tenere sotto controllo la glicemia - L'unico trattamento efficace consiste nell'adozione di uno stile di vita sano. Scrive ilgiornale.it

pre diabete cosa fareIl pre-diabete si può fermare: 5 strategie per abbassare la glicemia - diabete si può invertire: ecco i 5 passi supportati dalla scienza per riportare la glicemia a livelli normali e prevenire il diabete di tipo 2 ... Da my-personaltrainer.it

pre diabete cosa fareNon serve perdere peso per invertire il prediabete: basta cambiare dove si accumula il grasso - Una nuova ricerca svela che per ridurre il rischio di diabete di tipo 2 non serve per forza dimagrire: ciò che conta è doveil corpo immagazzina il grasso. Riporta blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Pre Diabete Cosa Fare