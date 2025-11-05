Prato una fetta di città fuori controllo Tossici spaccate insicurezza | Siamo ostaggio del degrado

Prato, 5 novembre 2025 – Una stretta di mano. Lo scambio dura un istante. Uno dei due sale in auto, una Golf nera. L’altro, alto e secco come un ramo, butta giù la pasticca, una caramella di sballo, e si addentra ciondoloni in quella manciata di vie – via Tiziano, via Tiepolo, via Giotto – dedicate ai pittori della bellezza e che invece qui, a due passi dal Bisenzio e dal centro storico, diventano tele per un quadro di ben altri colori: degrado e microcriminalià. Sono le due del pomeriggio, mica notte. Lo spaccio avviene alla luce del sole di un novembre ancora tiepido. Viale Vittorio Veneto, a due passi, qui evoca anche un’altra battaglia, quella quotidiana di residenti e commercianti da anni ostaggio della microcriminalità che morde la zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

