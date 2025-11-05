Una giovane donna e influencer si racconta: dalle pratiche esoteriche alla fede cristiana passando attraverso la malattia. Una storia toccante di liberazione dal male. Josée-Anne Sarazin-Côté aveva praticato davvero di tutto: cristalloterapia, astrologia, yoga, esoterismo, ayahuasca e stregoneria. Conduceva una vita da hippie insieme al compagno e alla figlia in Costa Rica ed era una influencer. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Praticava l’occulto, poi scopre la malattia: la sconvolgente liberazione grazie alla fede cristiana