Pozzuoli i consiglieri Del Vaglio Figliolia e Iasiello attaccano Manzoni | Terzo rimpasto in tre anni e mezzo città abbandonata a sé stessa

È durissimo il comunicato diffuso dai consiglieri comunali Marzia Del Vaglio, Vincenzo Figliolia e Guido Iasiello all’indomani del rimpasto di Giunta deciso dal sindaco Luigi Manzoni lo scorso 3 novembre 2025. I tre esponenti dell’opposizione parlano apertamente di “ennesima operazione di sopravvivenza politica” e accusano l’amministrazione di essere ormai “sganciata dai problemi reali della città”. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Pozzuoli, i consiglieri Del Vaglio, Figliolia e Iasiello attaccano Manzoni: “Terzo rimpasto in tre anni e mezzo, città abbandonata a sé stessa”

