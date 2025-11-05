Pozzuoli i consiglieri Del Vaglio Figliolia e Iasiello attaccano Manzoni | Terzo rimpasto in tre anni e mezzo città abbandonata a sé stessa

È durissimo il comunicato diffuso dai consiglieri comunali Marzia Del Vaglio, Vincenzo Figliolia e Guido Iasiello all’indomani del rimpasto di Giunta deciso dal sindaco Luigi Manzoni lo scorso 3 novembre 2025. I tre esponenti dell’opposizione parlano apertamente di “ennesima operazione di sopravvivenza politica” e accusano l’amministrazione di essere ormai “sganciata dai problemi reali della città”. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

