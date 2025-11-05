Postina aggredita da un cane | travolta e morsa a una mano

Ravenna, 5 novembre 2025 – Postina aggredit a da un cane a Ravenna: tanto spavento con anche l’intervento del 118 e della polizia Locale. L’episodio è successo ieri intorno a mezzogiorno in via Marabina, dove una portalettere 60enne, mentre stava tentando di consegnare la corrispondenza presso un’abitazione, è stata aggredita da un cane di razza American Staffordshire. Tanto spavento, ma niente di grave. Fortunatamente la donna se l’è cavata con lesioni lievissime, anche lo spavento è stato tanto. Invitata ad entrare dal cancell o nel cortile, la 60enne è stata raggiunta dal cane, un maschio di 5 anni, che l’ha travolta facendola cadere a terra, procurandole qualche graffio e mordendola a una mano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

