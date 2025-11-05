Postina aggredita da un cane e azzannata a una mano | in arrivo una sanzione per il proprietario

Ieri, intorno a mezzogiorno, una postina 60enne è stata aggredita a Ravenna, in via Marabina, da un cane di razza American Staffordshire, mentre stava tentando di consegnare la corrispondenza presso un’abitazione, fortunatamente riportando solo un grosso spavento e lesioni lievi. Secondo quanto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it