Postina aggredita da un cane e azzannata a una mano | in arrivo una sanzione per il proprietario
Ieri, intorno a mezzogiorno, una postina 60enne è stata aggredita a Ravenna, in via Marabina, da un cane di razza American Staffordshire, mentre stava tentando di consegnare la corrispondenza presso un’abitazione, fortunatamente riportando solo un grosso spavento e lesioni lievi. Secondo quanto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
