Poste Antignano da oggi attivo anche il bancomat | era stato fatto saltare in aria nel 2023

Una buona notizia per tutti gli abitanti di Antigano. Da oggi, mercoledì 5 novembre, sarà nuovamente attivo (a partire dalle 14.30) il bancomat delle poste di via Giampaolo Bartolommei. La sua attivazione restituisce al quartiere un servizio essenziale per la vita quotidiana. Il postamat era. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Il boom del padel nella terra del balon - Piero Dadone (La Stampa Cuneo). in foto Antignano si prepara al padel Il riconoscimento di patrimonio Unesco alle Langhe include anche la pallapugno, eppure la maggior parte degli investimenti va al nuovo sport. Cr - facebook.com Vai su Facebook

Poste Italiane, app unificata down oggi 1 luglio 2025/ Problemi anche con il sito: numerose segnalazioni - L'app unificata di Poste Italiane è down e non funziona oggi 1 luglio 2025: scopriamo cosa sta accadendo, ecco tutti i dettagli Giornata di passione per gli utenti che oggi, 1 luglio 2025, stanno ... Secondo ilsussidiario.net

Poste italiane, una telefonata per prenotare: il servizio è attivo da oggi (27 giugno) in 309 uffici di Roma e provincia grazie all'ia - Da oggi su Roma e provincia un milione e 800 mila cittadini potranno prenotare il turno allo sportello nei 309 uffici di Poste Italiane anche con una telefonata al numero 06. Segnala ilmessaggero.it

Poste down oggi 1 luglio, problemi di accesso e con i pagamenti: cosa sta succedendo - Non è ancora chiara la natura dei malfunzionamenti, tra le cause più comuni dei down ci sono guasti ai server o alla rete interna ... Scrive fanpage.it