SAN GENESIO ED UNITI (Pavia) Archiviato ieri dal gip di Pavia Daniela Garlaschelli il procedimento aperto da Gianluca Di Bartolo, ingegnere fondatore e amministratore di Civiling Lab di cui è socio anche l’eurodeputato Angelo Ciocca nei confronti dell’avvocato Fabrizio Comini (foto). La questione risale allo scorso anno, quando Di Bartolo querelò Comini per aver pubblicato ripetutamente sulla sua pagina Facebook post ritenuti lesivi e diffamatori della propria reputazione personale e professionale. "Quando sarete chiamati a votare per le europee ricordatevi di questi capi d’imputazione – avrebbe scritto Comini – e ricordatevi che Di Bartolo è il socio di minoranza di Ciocca e poi che Fracassi è parente stretto di Ciocca". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Post su ingegnere arrestato in Clean I. Caso archiviato