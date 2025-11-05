Porto con me solo il mio nome | il nuovo romanzo di Erika Polimeni emoziona e fa riflettere

Pubblicato da pochi giorni, "Porto con me solo il mio nome”, il nuovo romanzo di Erika Polimeni, racconta una storia vera che parla di coraggio, di rinascita e di accoglienza. Il protagonista, Ethan (nome di fantasia), è un giovane nigeriano sopravvissuto a un attacco di Boko Haram. Dopo aver. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il Comandante Generale delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, a nome di tutto il personale, esprime profondo cordoglio e vicinanza ai familiari del poliziotto Aniello Scarpati tragicamente scomparso questa notte in servizio, e si unisce al dolore dei coll - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, Savona via: c’è già il sostituto - La Juventus sta facendo i conti con una svolta non di poco conto, dal momento che emerge un nome nuovo per la fascia. Lo riporta calciomercato.it

Porto, Francesco Farioli è il nuovo allenatore: due anni di contratto - Continua lontano dall'Italia la brillante carriera di allenatore di Francesco Farioli. Si legge su sport.sky.it

Porto, parla Farioli: "Il mio calcio coraggioso. Mentalità e unione non sono negoziabili" - Appena firmato un contratto con il Porto fino al 2027, il nuovo allenatore dei Dragoes ha rilasciato delle dichiarazioni per farsi conoscere meglio dai ... Da tuttomercatoweb.com