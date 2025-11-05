Portiamo Comacchio fuori dall’isolamento
La campagna elettorale a Comacchio è ormai entrata nel vivo. A quasi sei mesi dal voto che rinnoverà il Consiglio comunale e la carica di sindaco, i manifesti di Samuele Bellotti, volto scelto da Fratelli d’Italia per guidare la corsa del centrodestra unito, campeggiano in ogni angolo della città lagunare, da Porto Garibaldi ai Lidi. Sorriso deciso, sguardo fisso verso l’obiettivo e uno slogan che è già un programma: . Una frase che suona come una promessa, ma anche come un’accusa rivolta all’attuale amministrazione guidata da Pier Luigi Negri, sindaco uscente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
