Presenza bipartisan per una battaglia che unisce tutti trasversalmente, solidarietà e uno slogan urlato all’unisono dalla piazza, tra manifesti di rivendicazione e maschere bianche, per celare i volti trasformandoli in visi anonimi e sconosciuti: “Non con la mia faccia, io denuncio”. Il flash mob promosso e organizzato a Roma dall’associazione “Giornaliste italiane”, che si è aperto con un minuto di silenzio nel rispetto dell’ operaio Octay Stroici morto nel crollo della Torre dei Conti, ha visto una grande partecipazione, raggiungendo l’obiettivo dichiarato alla vigilia: accendere i fari su un fenomeno sempre più in crescita, come quello della manipolazione, falsificazione e diffusione di contenuti video e fotografici con l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pornografia con l’IA, al flash mob di Giornaliste Italiane presenza bipartisan per la battaglia in difesa della dignità delle donne