Porcino gigante nei boschi di Caposele | la scoperta di Ivan Melillo

CAPOSELE (Avellino) — Nei boschi del territorio comunale è stato rinvenuto un esemplare di porcino dalle dimensioni eccezionali. A trovarlo è stato Ivan Melillo, appassionato cercatore di funghi, che ha documentato la scoperta con una fotografia diffusa sui social.Un fungo da record: peso e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

