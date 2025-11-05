Pontino | Nuova illuminazione sugli scali Dogana d' Acqua | ecco il piano da 195mila euro

Livornotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'operazione complessiva del valore di 195mila euro in maniera tale da adeguare, ampliare e implementare il livello di illuminazione pubblica nella zona della Dogana d'Acqua, sugli scali dell'omonima via incastonata tra gli scali del Pontino e via della Cinta esterna. Il provvedimento nasce a. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

La produzione del kiwi pontino si espande con la varietà dalla Nuova Zelanda - Succoso, dalla polpa gialla o verde e dal sapore dolce, questa eccellenza dell’Agro Pontino sarà infatti al centro di un’importante ... Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Pontino Nuova Illuminazione Scali