Pontedera un nuovo spazio d’ascolto contro i disturbi alimentari

Pisa, mercoledì 5 novembre 2025 - Un nuovo punto di riferimento per chi affronta i disturbi alimentari apre le sue porte a Pontedera. Venerdì 7 novembre, dalle 15:30 alle 18:00, alle Ex Scuderie di Villa Crastan (via della Stazione Vecchia 3), si terrà l’ inaugurazione e presentazione delle attività dell’associazione “La Vita Oltre Lo Specchio”, che da anni si impegna nel sostegno a persone e famiglie colpite da disturbi del comportamento alimentare. L’evento nasce grazie alla collaborazione con la Fondazione Charlie, che da alcuni mesi ha messo a disposizione dell’associazione uno spazio all’interno della propria sede, con l’obiettivo di creare un vero e proprio polo del terzo settore a Pontedera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

