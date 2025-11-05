Ponte sullo Stretto Salvini non molla | Si farà e presto

Il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha fornito un’informativa sul progetto del Ponte sullo Stretto durante l’ultima riunione del Consiglio dei Ministri (CdM). L’informativa al Consiglio dei Ministri. Salvini ha aggiornato i suoi colleghi sulla situazione attuale del progetto, in particolare alla luce del recente intervento della Corte dei Conti (che aveva bocciato il decreto con cui il Governo aveva riavviato la società Stretto di Messina). L’obiettivo, come ribadito dal Vicepremier, resta quello di far partire i lavori al più presto, sottolineando la volontà politica di procedere con la realizzazione dell’opera. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ponte sullo Stretto, Salvini non molla: “Si farà, e presto”

