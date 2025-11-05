Ponte Messina | Occhiuto ' grande attrattore investimenti governo proceda velocemente'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - “Bisogna leggere la sentenza della Corte dei Conti. Il ponte è sempre stato un'opera pubblica molto ideologica. Quando si dice che qualcuno si oppone politicamente al ponte non si intende dire che si oppone al governo o a Salvini ma a un'opera che ha diviso ideologicamente il Paese nel corso degli anni”. “Io sono un tifoso del ponte, l'ho già utilizzato perché grazie al ponte sono riuscito ad avere cinque miliardi di risorse per avere le strade che mancavano in Calabria. Il ponte è un grande attrattore di investimenti. Spero che dopo aver letto le motivazioni della Corte dei Conti il governo proceda velocemente”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

