Ponte Messina | Barbagallo Pd ' Salvini commissariato da Palazzo Chigi'
Roma, 5 nov. (Adnkronos) - “Dopo la decisione della Corte dei Conti e le criticità sollevate dagli organi di controllo, oggi apprendiamo a mezzo stampa che Palazzo Chigi ha sottratto il dossier del Ponte sullo Stretto al Ministero delle Infrastrutture. È la conferma del fallimento della gestione politica del ministro Salvini. Siamo davanti a un vero e proprio Salvini commissariato”. Così Anthony Barbagallo, capogruppo del Partito democratico in commissione Trasporti della Camera. “Il governo Meloni ha trasformato il Ponte sullo Stretto in un'operazione di propaganda. La Corte dei Conti ha evidenziato irregolarità, imprecisioni e mancanze nella documentazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Flash mob dei militanti della Lega a Messina: “Ponte occasione da 100mila posti di lavoro” - facebook.com Vai su Facebook
Ponte Messina: Barbagallo (Pd), 'Salvini commissariato da Palazzo Chigi' - “Dopo la decisione della Corte dei Conti e le criticità sollevate dagli organi di controllo, oggi apprendiamo a mezzo ... Lo riporta iltempo.it
Corte dei conti: "No al visto di legittimità per il Ponte di Messina" - Dopo la decisione dei magistrati contabili dura replica della premier Giorgia Meloni: "Ennesimo atto di invasione dei giudici". tg24.sky.it scrive
Il dossier del Ponte sullo Stretto passa a Palazzo Chigi? Barbagallo (Pd): “Meloni commissaria Salvini” - «Dopo la decisione della Corte dei Conti e le criticità sollevate dagli organi di controllo, oggi apprendiamo a mezzo stampa (un articolo pubblicato da Repubblica, ndr) che Palazzo Chigi ha sottratto ... Scrive msn.com