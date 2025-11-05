Ponte del Prete lavori al via Il consolidamento è realtà Dalla Provincia 200mila euro

Al via la messa in sicurezza del Ponte del Prete, a Pian del Lago, sulla provinciale 101 di Montemaggio, nel territorio comunale di Monteriggioni. Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria effettuato dalla Provincia che costerà 200mila euro. Il ponte, molto transitato anche dai mezzi pesanti, è lesionato in più parti e presenta anche alcune infiltrazioni di acqua sul piano viario dal piano. Da qui, la necessità di intervenire con un adeguato consolidamento della struttura. Prevista anche la realizzazione di nuovi cordoli laterali e del guard-rail. Dopo la consegna dei lavori, che avverrà domani, il traffico sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra il km 19+050 e il km 18+850, fino al termine dell’intervento, che dovrebbe durare 90 giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

