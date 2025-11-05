Ponte del Prete lavori al via Il consolidamento è realtà Dalla Provincia 200mila euro
Al via la messa in sicurezza del Ponte del Prete, a Pian del Lago, sulla provinciale 101 di Montemaggio, nel territorio comunale di Monteriggioni. Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria effettuato dalla Provincia che costerà 200mila euro. Il ponte, molto transitato anche dai mezzi pesanti, è lesionato in più parti e presenta anche alcune infiltrazioni di acqua sul piano viario dal piano. Da qui, la necessità di intervenire con un adeguato consolidamento della struttura. Prevista anche la realizzazione di nuovi cordoli laterali e del guard-rail. Dopo la consegna dei lavori, che avverrà domani, il traffico sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra il km 19+050 e il km 18+850, fino al termine dell’intervento, che dovrebbe durare 90 giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
La Provincia di Siena interviene sulla Sp 101/a di Montemaggio: traffico interrotto fino al completamento delle opere di consolidamento Partono i lavori di consolidamento del “Ponte del Prete” sulla Strada Provinciale 101/a di Montemaggio, nel territorio di Mon - facebook.com Vai su Facebook
MONTERIGGIONI: LETTERA APERTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI SULLA CHIUSURA DEL PONTE DEL PRETE - X Vai su X
Ponte del Prete, lavori al via. Il consolidamento è realtà. Dalla Provincia 200mila euro - Al via la messa in sicurezza del Ponte del Prete, a Pian del Lago, sulla provinciale 101 di Montemaggio, nel territorio comunale di Monteriggioni. Scrive lanazione.it
PONTE DEL PRETE, AL VIA I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SULLA SP 101/A - Siena, 4 novembre 2025 – Partono i lavori di consolidamento strutturale del Ponte del Prete lungo la strada provinciale 101/A di Montemaggio, nel territorio comunale di Monteriggioni, in località Pian ... Secondo oksiena.it
Via a lavori di consolidamento del “Ponte del Prete” a Monteriggioni - "Ponte del Prete" a Monteriggioni: Il traffico sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra il km 19+050 e il km 18+850 ... Da sienafree.it